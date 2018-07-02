Ученые нашли способ лечить бесплодие после рака

Датские врачи создали искусственные яичники из человеческих тканей с целью помочь женщинам иметь детей после радио- и химиотерапии, которые могут вызвать бесплодие.

Команда в Копенгагене утверждает, что лабораторный яичник может поддерживать жизнь человеческих яйцеклеток в течение многих недель, пишет The Guardian.

Имплантация искусственных яичников может также помочь женщинам, страдающим от рассеянного склероза и бета-талассемии, которые вынуждены проходить вредное для фертильности лечение. Также это может помочь тем пациентам, у кого рано началась менопауза.

Сюзанн Порс из компании Rigshospitalet в Копенгагене убеждена, что искусственные яичники могут стать решением в таких ситуациях. Для их изготовления из донорских тканей удаляются все клетки включительно с любыми канцерогенными. Таким образом остается только тканевый каркас из коллагена – протеина, благодаря которому кожа становится эластичной. После этого врачи наполняют этот каркас тысячами человеческих фолликул – крошечных мешочков, которые содержат яйцеклетки на ранних стадиях.

На встрече Европейского сообщества человеческой репродукции и эмбриологии в Барселоне Порс рассказала, что ее команда успешно смогла имплантировать искусственный яичник с 20 человеческими фолликулами мыши. В ходе эксперимента четверть из них оставались живыми в течение трех недель. За это время кровяные сосуды начали обрастать искусственный яичник, чтобы питать его в теле животного.

Прежде чем способ с применением искусственного яичника предложат людям, придется провести ряд исследований, которые займут от 5 до 10 лет.

Напомним, американские ученые изобрели препарат, который блокирует распространение четырех видов рака: молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.

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