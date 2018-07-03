В Кременчуге из глаза женщины достали 12-сантиметрового червя

К офтальмологу в больницу Кременчуга с жалобами на дискомфорт в глазу обратилась женщина. После обследования у нее обнаружили паразитарное заболевание дирофиляриоз.

Об этом случае Кременчугской газете сообщила главный эпидемиолог города Лариса Коровина.

Врачи удалили из глаза женщины червя, длина которого составляла около 12 сантиметров.

Сколько паразит жил в глазу – неизвестно.

По словам Коровиной, человек заражается дирофиляриозом при укусе инфицированными комарами, а те переносят болезнь от инфицированных собак и кошек.

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Для справки. Дирофиляриоз – это паразитарное заболевание собак, кошек, диких животных семейств Canidae и Felidae, которое способно передаваться человеку. Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европи. Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом и в странах, для которых это заболевание не совсем характерно.

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