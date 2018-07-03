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В каком возрасте женщины испытывают самый яркий оргазм

После 36 лет женщины наиболее довольны оргазмом и оценивают собственную привлекательность значительно выше.

Секс

К таким выводам пришли ученые после опроса более 2500 женщин различного возраста, пишет Health.

Женщин спрашивали, довольны ли они своей сексуальной жизнью, как оценивают качество оргазмов и считают ли себя привлекательными.

Участницы в возрасте от 24 до 36 лет чаще склонялись к ответу “средне”.

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А вот после 36 лет женщины оценили качество оргазмов более высоко, как и собственную привлекательность.

В 20-30 лет женщины много внимания уделяют внешности и проблемам социального принятия. Это мешает насладиться процессом и получить удовольствие.

Ранее ученые узнали, как запахи помогают женщинам получать удовольствие от секса. Также стало известно, чем полезен секс после 50 лет.

Фото: Dreamstime

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