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Найдено новое свойство аспирина

Небольшая доза аспирина при регулярном приеме может замедлить развитие и смягчить проявление болезни Альцгеймера.

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Аспирин может смягчать проявления болезни Альцгеймера – быстропрогрессирующего заболевания, лечить которое крайне дорого и тяжело.

К такому выводу пришли неврологи из медицинского центра Университета Раш в США, пишет Eurek Alert.

По словам ученых, регулярный прием аспирина в отдельных случаях может запускать механизм восстановления клеточной структуры, ответственной за удаление “отходов” из головного мозга.

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Испытания на животных показали, что аспирин способен смягчать патологию бляшек амилоидов у мышей и стимулировать лизосомы – компонент клеток животных, которые помогают удалять из организма клеточный мусор.

В рамках лабораторных испытаний ученые выяснили, что популярный и недорогой препарат способен облегчать боли и благотворно воздействовать на сердечно-сосудистую систему.

К слову, ученые убеждены, что ранние роды повышают риск преждевременного старения у женщин.

Фото: Dreamstime

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