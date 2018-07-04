Новый календарь прививок: что изменилось (ИНФОГРАФИКА)

Министерство здравоохранения обновило календарь профилактических прививок. Изменения уже вступили в силу.

Об этом сообщила в Facebook и.о. министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Она также рассказала о важных изменениях в календаре профилактических прививок:

от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз – на 3-5 сутки жизни, то есть ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно;

вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй (это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней – гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита).

– Это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей, а также уменьшить уровень стресса мам, пап и детей, ведь даже безболезненные уколы не всегда даются легко, – так Супрун объяснила изменения.

По ее словам, вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной, ее можно сделать у семейной врача или педиатра.

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Министр также сообщила, что вакцины от 10 опасных болезней – гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита – закупает государство.

Ранее в Минздраве заявили, что проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.

Фото: pixabay.com

Графіка: Уляна Супрун