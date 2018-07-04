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Отравление в лагере Славутич: дети ели просроченный йогурт

Дети, которые отравились в лагере Славутич Киевской области, получили от тренеров йогурты, срок хранения которых заканчивался. Перед выдачей продукт хранили без соблюдения надлежащего температурного режима.

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Согласно санитарно-эпидемиологическому расследованию, по состоянию на 2 июля в заведении находились 226 детей.

Среди них в сопровождении трех тренеров – 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ Дерюгиных, сообщили в Госпотребслужбе.

– 30 июня, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем Злаки и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 1 июля.

В ходе эпидрасследования установлено, что 30 июня тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, выданных на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в своих комнатах и вернули детям для употребления через сутки, – говорится в сообщении.

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12 заболевших детей являются членами одной группы. Ухудшение состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось. Все дети питались в одной столовой.

По состоянию на 3 июля, один ребенок с предварительным диагнозом энцефалит находится в тяжелом состоянии в Охматдете. Еще 11 детей в удовлетворительном состоянии: из них 10 детей родители забрали домой, один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Ранее стало известно о массовом отравлении детей в лагере на Киевщине. Одиннадцать детей попали в медицинский изолятор, 8-летняя девочка впала в кому.

Дети прибыли в санаторий для подготовки к соревнованиям.

Фото: Dreamstime

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