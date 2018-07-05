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Куда руки суешь? Супрун рассказала об опасности в общественном туалете

Сушилки для рук несут в себе огромную опасность для здоровья человека.

Об этом предупредила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. По ее словам, таковы результаты исследований последних лет.

– Почти как в хороре о восстании машин – они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки. Поэтому когда вы моете руки после использования уборной, а потом иссушаете с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете, – заявила она.

В то же время министр предупредила, что мокрые руки – это также не выход, так как на них скапливаются бактерии.

– Поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук. Это наиболее безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены.Если есть выбор между сушилкой и полотенцем – выбирайте полотенце. Особенно, если вы работник системы здравоохранения. На первый взгляд это очень простые вещи, но именно на них строится наше с вами здоровье. Мойте и сушите руки тщательно и будьте здоровы! – подытожила Супрун.

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К слову, ранее Супрун  развеяла еще один миф про алкоголь в жару.

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