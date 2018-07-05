Что такое энцефалит и как его лечить

Энцефалит — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. В последние дни о нем говорят не только из-за активизации клещей, но и в связи с последними случаями отравлений в детских лагерях.

Очень хорошо об этом узнали дети в лагере Славутич, которые отравились просроченным йогуртом. 3 июля один ребенок оказался в Охматдете с предварительным диагнозом энцефалит. Факты ICTV узнали, что это за болезнь и как ее нужно лечить.

Что такое энцефалит?

Энцефалит – это группа заболеваний, которая характеризуется воспалением головного мозга.

Он опасен тем, что может развиваться под воздействием различных факторов. Энцефалит могут вызывать вирусы, микробы и риккетсии, медленные инфекции. Но, несмотря на это, симптомы болезни приблизительно одинаковые.

К примеру, к энцефалиту могут привести ВИЧ-инфекция, вирус клещевого энцефалита (при укусах некоторых видов клещей), возбудитель кори, который вызывает медленное вирусное заражение.

Бывали случаи, когда бактериальные энцефалиты развивались при сифилисе и менингококковой инфекции. Также причинами воспаления могут стать частые вакцинации, отравления тяжелыми металлами и растворителями.

То есть, причин развития заболевания очень много и, в зависимости от них, выделяют 9 видов энцефалита:

клещевой энцефалит;

японский энцефалит;

энцефалит Экономо;

герпетический энцефалит;

коревой энцефалит;

энцефалит при ветряной оспе;

гриппозный энцефалит;

инфекционный энцефалит;

энцефалит Расмуссена.

Большинство из них развиваются вследствие других болезней или передаются контактным и воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Но вот клещевой энцефалит переносят иксодовые клещи, которые могут заразить не только человека, укусив его, но и многих животных. Из-за этого люди могут заразиться вирусом, выпив молока инфицированной коровы или козы.

Как правило, этот вид болезни сезонный и активизируется в мае-июне и августе-сентябре, когда клещей больше всего.

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Также через насекомых передается так называемый японский энцефалит, который переносят комары.

Заражение происходит при укусе насекомого – в результате введения слюны в кровь человека. Кроме людей, заразиться могут обезьяны, белые мыши и домашний скот. Для этого вида энцефалита также характерна сезонность. Он учащается в то время, когда плодится больше всего комаров (как правило – на лето).

Симптомы заболевания

Общими симптомами заболевания для взрослых и детей являются:

головная боль;

тошнота;

рвота;

слабость;

головная боль;

сонливость;

спутанность сознания;

эпилептические припадки.

При тяжелых случаях энцефалита могут наблюдаться следующие симптомы:

параличи и парезы конечностей;

ригидность затылочных мышц;

кома;

повышенное количество лейкоцитов;

повышенное количество лимфоцитов;

При поражении лобных долей может снижаться интеллект, нарушаться речь, вытягиваться губы трубочкой.

Если поражена височная доля, могут выпадать поля зрения, нарушаться речь, начинаться судорожные приступы.

В случае поражения теменной доли, может нарушаться чувствительность одной половины тела, способность к арифметическому счету. Поражение затылочной части приводит к нарушению зрения.

А поражение мозжечка нарушает координацию движений, усиливает шаткость походки и снижает мышечный тонус.

При подозрении на энцефалит ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Больному нужно срочно вызвать скорую помощь.

Лечение и профилактика

Лечение заболевания во многом зависит от вида энцефалита и состояния больного, но в первую очередь человеку обеспечивают покой. При высокой температуре тела могут назначить жаропонижающие, а при сильных болях – обезболивающие препараты.

Если природа заболевания инфекционная, то могут использоваться противовирусные, антибактериальные или противогрибковые препараты.

Если у больного неинфекционная форма энцефалита, то назначаются гормональные препараты. Чтобы улучшить питание головного мозга, могут назначить ноотропные средства. Также применяются ангиопротекторы и антиагреанты для улучшения текучести крови и защиты кровеносных сосудов от повреждений.

При отсутствии отечности мозга больному нужно много пить.

Если вовремя не начать правильное лечение, то заболевание может осложниться вегетативным состоянием, тяжелыми неврологическими симптомами, а в некоторых случаях и привести к смерти больного.

Препаратной профилактики энцефалита не существует. Жедательно ограничить посещение мест, где можно им заразиться.

К слову, Факты ICTV собрали простые советы и натуральные средства для защиты от клещей.