Учителей, студентов и полицию: стартует обязательная вакцинация от кори

До конца 2018 года в Украине обязательно вакцинируют против кори по эпидемическим показаниям медиков, учителей, полицейских и студентов.

Это предусмотрено приказом Минздрава от 26 июня 2018 №1216 О проведении обязательных профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям.

Согласно документу, проведение обязательных профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям среди групп профессионального риска коснется: “медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, Пограничная служба Украины, Государственная служба охраны), а также студентов учебных заведений без ограничения возраста, используя для этого остатки вакцин, закупленных за бюджетные средства в предыдущие годы”.

Ранее сообщалось, что в Украине проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.

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