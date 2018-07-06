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Сколько нужно работать в неделю – ученые дали ответ

Мужчинам можно работать не более 47 часов в неделю, а женщинам – не более 34.

Робота

К такому выводу пришли ученые из Канады в ходе 12-летнего исследования. Они отслеживали показатели здоровья более 7 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 35 до 74 лет, пишет Science Daily.

Участников поделили на четыре группы. Первая работала от 15 до 43 часов в неделю, вторая – от 34 до 40 часов, третья – 41–44 часа, четвертая -45 часов в неделю и более.

Исследование показало, что мужчинам можно работать не более 47 часов в неделю, а женщинам – не более 34.

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К примеру, женщины, которые работали более 45 часов в неделю, на 63% чаще болели диабетом. При этом курение, физическая активность или вес не так сильно влияли на здоровье.

Ученые уверены, слишком длинный рабочий день, дополненный еще и домашними делами, вызывает в организме женщины хронический стресс.

В результате растет риск гормональных сбоев, включая возникновение резистентности к инсулину.

Ранее стало известно, что гормон счастья серотонин положительно влияет на процесс обучения, помогая быстрее усваивать новую информацию.

Фото: Dreamstime

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