Сколько нужно есть овощей и фруктов: Супрун назвала формулу

Употребление овощей и фруктов необходимо нашему организму, а летом хочется съесть столько – чтобы хватило витаминов на всю зиму. Однако, полезно ли есть сезонные ягоды, не зная меры?

Об этом в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

– Некоторые витамины мы можем запасать на будущее. Например, провитамин А можно запасти на 3-5 месяцев. Он есть в оранжевых и красных овощах, таких как морковь и помидоры. Для того, чтобы полезные вещества из моркови или помидоров усваивались, эти овощи следует есть с жирами (растительным маслом, например), – советует она.

Однако, по ее словам, не все витамины откладываются надолго.

– Чрезмерное поедание винограда, который содержит резвератрол (биологически активное соединение, которое полезно для работы сердца, мозга и сосудов), не обеспечит годовой запас этого соединения. Резвератрол организму надо получать весь год, а источник – красные и синие фрукты, – предупредила Супрун.

При этом министр отметила, что, поскольку все люди разные, то и норма употребления фруктов и овощей у каждого своя.

Читайте: Ученые назвали чудо-продукт для мужского здоровья

– Для того, чтобы понять, достаточно ли вы всего съели, есть формула – чувствуйте насыщение, но не тяжесть. Кроме того, даже полезным нельзя злоупотреблять – виноград при переедании вызывает вздутие, а черешня плохо влияет на зубную эмаль, – рассказала Супрун.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как выбрать овощи и фрукты и не отравиться химикатами.

Фото: pixabay.com