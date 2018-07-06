Ученые назвали чудо-продукт для мужского здоровья

Курение, неправильное питание и загрязненная окружающая среда негативно влияют на мужскую сперму. Почти каждый второй случай бесплодия в мире связан с проблемами у мужчин.

Испанские ученые доказали, что улучшить качество спермы поможет регулярное употребление орехов, пишет ВВС Украина.

В ходе исследования они поделили 119 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на две группы: первая добавляла в рацион по 60 граммов орехов; вторая – не вносила никаких изменений в питание.

Результат поразил: у тех мужчин, которые съедали каждый день по две горсти смеси с миндальных, грецких и лесных орехов, уже через две недели количество сперматозоидов возросло на 14%, их жизнеспособность – на 4%, активность – на 6%, а размеры – на 1%.

Ученые отмечают, что по этим показателям ВОЗ оценивает здоровье спермы.

Впрочем, исследователи не знают, стоит ли есть орехи тем, у кого есть проблемы с фертильностью, ведь в эксперименте участвовали мужчины, которые не имели проблем с репродуктивным здоровьем.

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Кстати, ранее ученые назвали три причины, почему брак – это полезно для здоровья.

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