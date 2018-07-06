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Привыкли пить через трубочку? Ученые раскрыли опасность

Частое использование пластиковых трубочек для напитков может привести к кариесу и вздутию живота.

Об этом передает The Washigton Post.

Причина негативных последствий питья через “соломинку” заключается в попадании воздуха в пищеварительный тракт.

– Когда я консультирую своих клиентов, которые жалуются на кариес и вздутие, я всегда спрашиваю их о привычках, таких как питье через “соломинку”. Некоторые из них испытывали значительное облегчение после отказа от трубочек, а также от двух других вещей, которые способствуют попаданию воздуха в пищеварительный тракт: газированной воды и жевательной резинки, – рассказала диетолог Кристи Бриссет.

Отмечается также, что и сам полипропилен, из которого изготовлены трубочки, несет опасность. Исследования показали, что химические элементы из полипропилена могут попадать в жидкости и вступать в соединения, понижающие уровень эстрогена.

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К слову, ученые рассказали, как контролировать стресс.

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