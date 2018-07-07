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Можно ли плавать сразу после еды? Супрун дала ответ

Плавание сразу после еды не является более опасным для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще голодным.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава украинского Минздрава Ульяна Супрун.

Во время пищеварения организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышц. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму.

Все-же врач посоветовала учитывать особенности пищеварительного процесса. Во время плавания, как и во время спорта, еда, которая еще полностью не переварилась, может давать о себе знать в виде тошноты или неприятных ощущений в животе.

– С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5 -2 часа, – утверждает и.о. министра здравоохранения.

Кроме этого, Ульяна Супрун предупредила о том, что плавать после употребления алкоголя очень опасно:

– ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из ведущих причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых. Из-за алкоголя можно потерять бдительность и самоконтроль тем самым подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизнь детей.

Стоит отметить, что с начала года в водоемах погибли около 500 человек, из них 44 ребенка.

– Поэтому не забывайте, что даже во время отдыха надо быть бдительным и сознательным. Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, прячьтесь от жары в тени, – посоветовала чиновник.

Читайте: Куда руки суешь? Супрун рассказала об опасности в общественном туалете

К слову, ранее мы писали, как выбрать летний отдых.

ФОТО: Рixabay

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