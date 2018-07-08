Черное мороженое может навредить здоровью – ученые

Ученые считают, что черное мороженое может сделать некоторые препараты менее эффективными.
Ученые пришли к выводу, что активированный уголь, который содержится в черном мороженом может негативно влиять на желудок и делать женские гормональные контрацептивы менее эффективными, сообщает Daily Mail.
Активированный уголь засасывает токсины из желудка и выводит их наружу, однако он также может поглощать различные препараты.
Медики считают, что в том случае, когда черным мороженым не будут злоупотреблять и есть его раз в месяц, то вреда организму от него не будет.
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К слову, частое использование пластиковых трубочек для напитков может привести к кариесу и вздутию живота.
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