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Нужно ли надевать бахилы в больнице – ответ Минздрава

Носить бахилы во всех помещениях больниц не обязательно. Единственные места в больнице, где стоит их одевать, – операционные и помещения, требующих асептических условий.

Бахіли

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, ни в каких нормативных документах в Украине нет требований, обязывающих пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц.

– Единственные места в больнице, где стоит их носить, – операционные и помещения, требующих асептических условий. То есть там проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции.

Ведь использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов, – отметила Супрун.

Она также добавила, что инициатива одевать бахилы на каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения.

Это делают, чтобы уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента.
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По словам Супрун, неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас – экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждениям, ни посетителям.

Кроме того, огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету.

К слову, в Украине временно запретили продавать популярные леденцы для горла. Причиной стало несоответствие серии препарата требованиям регистрации.

Фото: Ульяна Супрун

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