В Украине запретили популярные леденцы для горла

В Украине временно запретили продавать одну серию леденцов для горла Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом.

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

– Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом, леденцы, по 12 леденцов в блистере, по 2 блистера в картонной коробке, серии DG546, производства Реккитг Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средств и контроля за наркотиками, – говорится в документе.

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Причина временного запрета – несоответствие этой серии требованиям по регистрации препаратов.

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