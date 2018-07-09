Испытания вакцины против ВИЧ – результаты впечатляют

Последние клинические испытания новой вакцины против ВИЧ показали обнадеживающие результаты.

Они опубликованы в журнале Lancet, передает ВВС Україна.

В частности, вакцина вызвала правильную реакцию иммунной системы всех 393 участников испытаний.

Кроме того, она помогла защитить обезьян от вируса, похожего на ВИЧ.

Чтобы узнать, способна ли вакцина защитить от ВИЧ человека – необходимо провести дальнейшие испытания.

Отмечается, что исследование было проведено в 2015-2016 годах, а в июле 2017 года ученые рассказали о его результатах. Сейчас опубликовали ключевые данные на ранней стадии, объяснили в компании Janssen Pharmaceutical Companies, которая разработала вакцину.

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Отметим, что в Украине – впервые в Восточной Европе – терапия для ВИЧ-позитивных людей закупается и за частные средства. 1 300 пациентов Киевского городского центра СПИДа первыми в Украине получат новейший препарат долутегравир (немодифицированный) – его первые партии были переданы в клинику Фондом Елены Пинчук в 2017 году.

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