Как избавиться от запаха изо рта – советы Супрун

Как бороться с неприятным запахом изо рта и становится его причиной.

Несколько советов написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, чаще всего причина кроется во рту. И запах возникает, прежде всего, из-за пренебрежения гигиеной ротовой полости. В этом случае неприятный запах вызывают бактерии, обитающие во рту и в процессе своей деятельности вырабатывающие летучие соединения серы. Кроме того, курение и употребление алкоголя могут стать причинами появления запаха.

Также неприятный запах может возникать из-за инфекционных болезней полости рта, дыхательных путей или некоторых системных заболеваний, например, диабета, печеночной или почечной недостаточности. Или же из-за чрезмерной сухости ротовой полости и уменьшения слюноотделения.

В таком случае обязательно консультируйтесь с врачом, ведь просто освежитель рта или жвачки вам не помогут.

– Важнейшая рекомендация – правильный уход за полостью рта. Всегда тщательно чистите зубы и язык и полощите ротовую полость даже простой водой после приема пищи. Чтобы бороться с бактериями, используйте специальные антимикробные средства для полоскания, зубные пасты и спреи-освежители для рта. Если же неприятный запах беспокоит вас довольно длительное время – обращайтесь к врачу, – говорится в сообщении.

Напомним, Ульяна Супрун писала, что такого диагноза, как отложения солей в позвоночнике, не существует.