114 пляжей! Где в Украине опасно купаться (КАРТА)

Эксперты обнаружили микробное загрязнение на 114 пляжах Украины, поэтому не рекомендуют здесь купаться.
Полный список пляжей, где нельзя купаться, публикует Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
– 114 украинских пляжей и рекреационных зон не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки), – говорится в сообщении.
В частности, в Киеве не рекомендуется купаться на 10 пляжах: Детский, Предместная слободка, Золотой, Венеция, Молодежный, Центральный – на Гидропарке, а также – Веселка, Радуга, Тельбин и Черторой.
Еще две недели назад Минздрав не рекомендовал купаться на 96-ти пляжах Украины.
Читайте: Пляжи Украины, где нельзя купаться (СПИСОК)
Ранее Факты ICTV публиковали интерактивную карту, на которой обозначены пляжи Украины и Киева, на которых не рекомендуется купаться.
Cколько стоит собраться в отпуск – в спецпроекте Фактов ICTV.
Фото: pleso.org