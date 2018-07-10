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114 пляжей! Где в Украине опасно купаться (КАРТА)

Эксперты обнаружили микробное загрязнение на 114 пляжах Украины, поэтому не рекомендуют здесь купаться.

Пляжі Києва

Полный список пляжей, где нельзя купаться, публикует Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

– 114 украинских пляжей и рекреационных зон не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки), – говорится в сообщении.

В частности, в Киеве не рекомендуется купаться на 10 пляжах: Детский, Предместная слободка, Золотой, Венеция, Молодежный, Центральный – на Гидропарке, а также – Веселка, Радуга, Тельбин и Черторой.

Еще две недели назад Минздрав не рекомендовал купаться на 96-ти пляжах Украины.

 

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114 пляжей! Где в Украине опасно купаться (КАРТА) / 10 фотографий

Читайте: Пляжи Украины, где нельзя купаться (СПИСОК)

Ранее Факты ICTV публиковали интерактивную карту, на которой обозначены пляжи Украины и Киева, на которых не рекомендуется купаться.

Cколько стоит собраться в отпуск – в спецпроекте Фактов ICTV.

Фотоpleso.org

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