Эксперты обнаружили микробное загрязнение на 114 пляжах Украины, поэтому не рекомендуют здесь купаться.

Полный список пляжей, где нельзя купаться, публикует Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

– 114 украинских пляжей и рекреационных зон не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки), – говорится в сообщении.

В частности, в Киеве не рекомендуется купаться на 10 пляжах: Детский, Предместная слободка, Золотой, Венеция, Молодежный, Центральный – на Гидропарке, а также – Веселка, Радуга, Тельбин и Черторой.

Еще две недели назад Минздрав не рекомендовал купаться на 96-ти пляжах Украины.



















114 пляжей! Где в Украине опасно купаться (КАРТА) / 10 фотографий

Читайте: Пляжи Украины, где нельзя купаться (СПИСОК)

Ранее Факты ICTV публиковали интерактивную карту, на которой обозначены пляжи Украины и Киева, на которых не рекомендуется купаться.

Cколько стоит собраться в отпуск – в спецпроекте Фактов ICTV.

Фото: pleso.org