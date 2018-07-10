Ядовитые змеи: какие водятся в Украине и что делать при укусе (ИНФОГРАФИКА)

С начала лета змеи покусали уже нескольких людей в Украине. Какие змеи у нас водятся, как избежать опасности при встрече с ними, и главное – как оказать помощь при укусе? Об этом – в материале Фактов ICTV.

Какие змеи живут в Украине и какие из них опасны

В Украине живут 11 видов змей, из которых только три являются ядовитыми. Это представители рода гадюк – гадюка обыкновенная, гадюка Никольского и степная гадюка. Еще две змеи несут серьезную опасность для человека, не будучи ядовитыми – каспийский полоз и эскулапов полоз.

Гадюки водятся вблизи болот, в лесах, горах и на лугах. Единственное условие – наличие поблизости (не более 100 м от гнезда) открытых участков для принятия солнечных ванн. Когда температура воздуха превышает средние показатели, их активность снижается, они становятся малоподвижными и вялыми, поэтому обычно люди получают укусы, если случайно наступают, садятся или ложатся на пресмыкающихся.

Гадюка обыкновенная

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Самый распространенный вид, встречается практически везде.

Длина тела обычно не превышает 65 см. Окраска всегда камуфлирующая. Идентифицировать обычную гадюку можно по зигзагам на спине, однако среди них часто встречаются и полностью черные особи-меланисты.

Укус может быть достаточно опасным, поэтому без медицинской помощи не обойтись.

Степная гадюка

Фото: dreamstime.com

Встречается редко, естественный ареал ограничен степями и лесостепями южных и восточных областей страны. Крайне редко встречается в горных районах Карпат.

Средние размеры степной гадюки – около 50-55 см. Отличительная особенность – окраска в коричневых или бурых тонах, спину всегда украшает более темная зигзагообразная полоска. Брюхо обычно серое со светлыми пятнами.

Именно степная гадюка считается наиболее опасной среди ядовитых змей Украины, порция яда и его токсичность наибольшая.

Гадюка Никольского

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Распространена только в лесостепной части Левобережья. В целом встречается редко.

Это самая крупная из трех ядовитых змей Украины, ее длина может превышать 80 см.

Цвет имеет темно-черный, без полос и узоров. Еще одна отличительная черта – едва заметная бочкообразная форма тела: посередине оно немного шире, чем возле головы и хвоста.

Каспийский полоз

Фото: dreamstime.com

Водится в степях Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей.

Достигая двух метров, в отдельных случаях 2,5 метров в длину, эта змея является крупнейшей не только в Украине, но и в Европе.

Каспийский полоз не ядовит, но этот недостаток он с лихвой компенсирует чрезвычайно агрессивным характером. При приближении человека он сворачивается кольцами и готовится к атаке. Бросок полоза может достигать двух метров в длину. Укусить это пресмыкающееся стремится лицо или шею. В последнем случае укус может быть достаточно опасным, ведь пасть полоза украшают 22 острых зуба. Кстати, в середине XX века в Европе погибло 2 человека от потери крови после укусов полоза в шею.

Спина каспийского полоза окрашена в темные тона серого, черного, бурого или вишневого цвета. Брюхо всегда светло-желтое. Хвост – длинный и тонкий.

Эскулапов полоз

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Подобным агрессивным характером также отличается эскулапов полоз. По размерам этот вид лишь немногим меньше каспийского. Окрас обычно имеет в оливковых, бурых или кремовых тонах. Встречается крайне редко в Кировоградской области.

Как распознать гадюку

По размеру: длина тела колеблется от 50 до 80 см.

По цвету: обычно гадюка имеет кожу черных, серых, бурых, светло-желтых тонов, иногда с вкраплениями белого, а хвост светлее тела.

Голова и глаза: голова у этих пресмыкающихся имеет выраженную треугольную форму с закругленным носом и заметно выступающими в стороны височными долями, зрачки у них всегда вертикальные, в случае нехватки освещения могут становиться округлыми как у кошачьих.

По характеру: это не агрессивные змеи, при приближении человека они лучше спрячутся или поползут прочь.

Гадюки не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности – если на них случайно наступают, садятся или ложатся. Поэтому стоит соблюдать правила безопасности.

Как уберечься от укусов змей

Правило №1 – Не двигайтесь

Увидели змею – не делайте резких движений и подождите, пока она не отползет, поскольку, как правило, змея просто не увидит неподвижный объект.

Правило №2 – Одевайтесь соответственно

Если вы отправляетесь в местность, где могут жить змеи, выбирайте одежду, которая защитит от укусов. Это длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки нужно заправить в ботинки.

Правило №3 – Проверяйте место отдыха

Чтобы отпугнуть змею, перед тем, как сесть на траву, камень или бревно – пошуршите или постучите палкой.

Правило №4 – Не прикасайтесь к непроверенным предметам руками

Змеи часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или стволами деревьев. Именно поэтому к этих предметам лучше прикасаться руками, а пользоваться палкой.

Последствия укуса гадюки

Очень серьезные последствия возможны только в редких случаях, летальный исход – крайне редко и только в случае неоказания медицинской помощи.

Особо опасны укусы для детей, стариков и людей с пониженным иммунитетом.

При этом, как ни странно, примерно для 30% людей укус гадюки является безболезненным и никак не вредит, 40% – испытывают острую боль, а в месте укуса появляется опухоль.

Как действует яд змеи? В тяжелых случаях через 15-30 минут возможны: головокружение, тошнота, рвота, диарея, бледность кожи, повышенное потоотделение, озноб, тахикардия, потеря сознания, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Что делать, если гадюка укусила?

Старайтесь как можно быстрее попасть в больницу, ведь только врач сможет оказать необходимую помощь.

Однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти.

Если до больницы далеко, окажите первую помощь пострадавшему, придерживаясь нескольких простых правил:

покой и минимум движений;

давайте много воды;

место укуса обработайте антисептиком;

снимите с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь;

если есть, выпейте 1-2 таблетки лекарства от аллергии;

приложите к ране лед, обернутый в ткань;

при транспортировке положите конечность на повышение;

нельзя высасывать яд: таким образом вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту (отсасывать яд можно, только если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь);

не накладывайте жгут;

не прижигайте рану;

нельзя употреблять алкоголь.

Уже в больнице пострадавшему должны ввести антитоксин. Кстати, в мае Минздрав получил от посольства Индии в качестве гуманитарной помощи 1500 доз антитоксина против змеиного яда, которые распределены между регионами. Все лекарственные средства имеют сертификат качества GMP.

В июне на Львовщине от укусов змей пострадали четыре человека – трое взрослых и подросток. Все попали в реанимацию.

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