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Отравление в лагере Славутич: в пищеблоке нашли опасные бактерии

В пищеблоке лагеря Славутич Киевской области, где 2 июля отравились 12 детей, нашли бактерии группы кишечной палочки и патогенный стафилококк.

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Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Специалисты обследовали пищеблок с отбором проб пищевых продуктов, а также 9 человек персонала на группы кишечных инфекций и 2 детей из 6, которые находились в изоляторе (последние 4 ребенка не обследовались из-за отказа родителей).

– Из 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблоке выявлены 10 положительных результатов (33,3%), – говорится в сообщении.

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В то же время лабораторные исследования не выявили возбудителей кишечной инфекции и патогенный стафилококк у 9 человек персонала и 2 детей. Также не была обнаружена патогенная флора из 10 смывов в изоляторе.

Напомним, 2 июля стало известно о массовом отравлении детей в лагере на Киевщине. Одиннадцать детей попали в медицинский изолятор, 8-летняя девочка впала в кому. Дети прибыли в санаторий для подготовки к соревнованиям.

ФотоDreamstime

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