Лагерь Славутич, где отравились 12 детей, закрывают – дата

Со среды, 11 июля, лагерь Славутич, где 2 июля отравились 12 детей, закрывают бессрочно – до устранения недостатков. Такое решение приняла Киевская обладминистрация.

Об этом в комментарии УНН сообщил глава Киевской ОГА Александр Горган.

– Сегодня заседала специальная комиссия Киевской облгосадминистрации, и было принято решение его закрыть бессрочно – пока не будут устранены недостатки и окончательные лабораторные результаты не подтвердит отсутствие опасности заболеваний. С завтрашнего дня детей там не будет, – уточнил он.

По его словам, проведенные исследования выявили патогенную инфекцию в пищеблоке учреждения, что не исключает повторного отравления.

Ранее сообщалось, что в пищеблоке лагеря Славутич нашли бактерии группы кишечной палочки и патогенный стафилококк.

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Напомним, 2 июля стало известно о массовом отравлении детей в лагере на Киевщине. Одиннадцать детей попали в медицинский изолятор, 8-летняя девочка впала в кому. Дети прибыли в санаторий для подготовки к соревнованиям.

Фото: slavutych.kiev.ua