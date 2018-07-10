Топ-4 опасности смартфона

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как можно преодолеть зависимость от смартфона.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала в Facebook, что излишнее использование телефонов изменяет наше поведение и негативно влияет на здоровье.

– Существует даже специфичный набор симптомов, как онемение пальцев или нарушение осанки, которые возникают из-за того, что мы не отрываемся от телефона часами, – пишет Супрун.

Она добавила, что от чрезмерного использования гаджетов может нарушаться сон и появиться депрессия.

Чтобы уменьшить зависимость от смартфонов, Супрун дала несколько советов.

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Не используйте телефон, как будильник

– Мы буквально засыпаем и просыпаемся с телефоном, когда настраиваем будильник перед сном и выключаем его уже утром. Из-за того, что телефон находится рядом с кроватью, появляется соблазн сразу отвечать на не очень важные сообщения или просматривать статус в социальных сетях. Поэтому лучше заменить телефон на обычный будильник, и по возможности даже не оставлять телефон в комнате, где вы спите, – пишет исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Выключите оповещения

– Оповещения очень часто отвлекают наше внимание. Иногда мы реагируем на одно уведомление, а потом понимаем, что уже в течение длительного времени листаем ленту новостей в социальных сетях. Чтобы избежать этого, настройте оповещение наиболее оптимальным образом, например, выключайте их в рабочее время или просто уберите звук, – добавляет Супрун.

Не пользуйтесь смартфоном весь день

Определите для себя время, когда вы даже не будете касаться смартфона. Например, за обеденным столом, в ванной комнате, во время просмотра фильма или чтения книги.

Также Супрун рекомендует удалить приложения на смартфоне, которыми вы давно не пользуетесь.

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