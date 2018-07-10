Вакцинация от кори в Украине: кто может получить бесплатные прививки

В Украине начали бесплатную вакцинацию от кори взрослых – тех, кто еще не получил прививку и относится к группам повышенного риска.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

– Постепенно мы охватываем прививками против кори все больше детей, однако из-за недостаточного уровня вакцинации в предыдущие годы, многие взрослые люди так же уязвимы к болезни.

В течение 2018 года украинцы, которые находятся в группах риска и в их коллективе кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно. Надеемся за это время нам удастся преодолеть вспышки кори в Украине и создать защитный щит от болезни, – написала она.