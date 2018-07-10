Вакцинация от кори в Украине: кто может получить бесплатные прививки

В Украине начали бесплатную вакцинацию от кори взрослых – тех, кто еще не получил прививку и относится к группам повышенного риска.
Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.
– Постепенно мы охватываем прививками против кори все больше детей, однако из-за недостаточного уровня вакцинации в предыдущие годы, многие взрослые люди так же уязвимы к болезни.
В течение 2018 года украинцы, которые находятся в группах риска и в их коллективе кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно. Надеемся за это время нам удастся преодолеть вспышки кори в Украине и создать защитный щит от болезни, – написала она.
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Среди групп риска, которые могут получить прививку бесплатно, работники учреждений здравоохранения (и медики, и немедицинские работники), образовательных учреждений, студенты, МВД, Минобороны, СБУ, Нацполиция, Нацгвардия, ГПСУ, УГО.
Ранее стало известно, что к концу 2018 года в Украине обязательно вакцинируют против кори медиков, учителей, полицейских и студентов.
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