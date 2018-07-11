5 здоровых привычек, которые продлят жизнь на 15 лет

Здоровое питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день), нормальный вес, отказ от курения и отказ или умеренное употребление алкоголя могут продлить жизнь на 12-14 лет.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на 2 года. А если придерживался всех этих привычек регулярно, то продлить жизнь можно в среднем на 12-14 лет.

Люди, которые пренебрегали ими, гораздо чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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– Цифру +2 года благодаря здоровым привычкам ученые определили после исследования среди 120 тысяч человек в течение 30 лет. Они собрали информацию из национальных опросов США среди пациентов и обнаружили 5 здоровых привычек, которые действуют как чудодейственные пилюли, которые предотвращают всем болезням, – написала она.

5 здоровых привычек:

здоровое питание

достаточный уровень физической активности (30 минут в день)

нормальный вес

отказ от курения

отказ или по крайней мере умеренное употребление алкоголя

Чтобы вести здоровый образ жизни, надо много терпения и дисциплины. Не обязательно делать все сразу, и с понедельника кардинально менять стиль жизни. Это как менять старую систему: нужны время и выдержка на последовательную и эффективную трансформацию.

– Попробуйте постепенно интегрировать в свою жизнь какую-то здоровую привычку, что вам больше нравится. Начните правильно питаться или же выйдите на легкую пробежку – и все другие здоровые привычки также подтянутся. Главное начинать именно сейчас, а не откладывать на будущее! – написала Супрун.

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Фото: hcfomina.blogspot.com.