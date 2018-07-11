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Необходима вакцинация: в Украине третий случай заболевания дифтерией

В Украине зарегистрирован третий случай заболевания дифтерией. Министерство здравоохранения призывает население прививаться.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

– В Украине зарегистрирован третий случай заболевания дифтерией, заболел подросток 15 лет в Киевской области, диагноз подтвержден лабораторно. Ребенку ввели противодифтерийную сыворотку, ее состояние стабильное, сейчас парень находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больнице в Боярке, – говорится в сообщении.

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Минздрав рекомендует как можно скорее сделать прививки против дифтерии детям, которые пропустили их по календарю вакцинации, вовремя вакцинировать детей по графику, в соответствии с календарем профилактических прививок, а также напоминает об обязательной ревакцинации взрослых от дифтерии каждые 10 лет.

Напомним, что к концу 2018 года в Украине обязательно вакцинируют против кори медиков, учителей, полицейских и студентов.

Фото: УНИАН

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