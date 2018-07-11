Что полезного в шоколаде и как выбрать качественный продукт

Сегодня Всемирный день шоколада. Факты ICTV собрали для вас интересные факты и советы, как выбрать качественный шоколад.
Интересные факты о шоколаде
- Слово “шоколад” происходит из словесности цивилизации Майа — xocolatl, или “горькая вода”.
- Молочный шоколад изобрели Генри Нестле и Даниэль Петер, смешавшие какао с обычной сгущенкой.
- Таяние шоколада во рту человека может привести к более продолжительному эффекту эйфории, чем поцелуи.
- Исследования доказали, что темный шоколад помогает улучшить зрение и способствует снижению кровяного давления.
- Madeleine — самый дорогой шоколад в мире, созданный кулинаром Фрицем Книпшилдтом из американского штата Коннектикут.
- Английская шоколадная фабрика Cadbury в 1842 году выпустила первую шоколадную плитку в мире.
- Для создания одного фунта шоколада требуется около 400 какао-бобов.
- Ученые из Университета Копенгагена обнаружили, что употребление темного шоколада вызывает чувство сытости и помогает снизить потребление других сладких, солёных и жирных продуктов. Таким образом, благодаря шоколаду гораздо легче придерживаться здорового питания и сбросить лишние килограммы!
Как выбрать настоящий шоколад
Состав
В первую очередь вы должны обратить внимание на состав шоколада. В ингредиентах не должны быть указаны пальмовое масло и лауриновая кислота.
Внешний вид
Распознать подделку от настоящего шоколада можно даже по внешнему виду.
Качественный настоящий шоколад имеет глянцевую поверхность и без каких-либо пузырьков.
Матовая поверхность плитки шоколада свидетельствует о замене какао-масла его эквивалентом.
На месте излома у настоящего шоколада должен быть матовый цвет.
Вкус
Самый качественный шоколад — горький, без добавления молока, масел и жиров. Какао-бобов в таком шоколаде содержится от 60 до 99 процентов. В таком шоколаде совсем немного калорий.
Шоколад должен тонуть в молоке
Если в плитке содержится только какао-масло без растительных жиров, то ее кусочек должен утонуть в молоке.
Долька плавает на поверхности, значит, в состав этого лакомства был добавлен дешевый какао-порошок. Правда стоит учесть, что любой пористый шоколад будет держаться на поверхности молока и не утонет.
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К слову, итальянские ученые пришли к выводу, что флавоноиды, которыми богат черный шоколад, улучшают рабочую память и снижают риск нейродегенеративных заболеваний.