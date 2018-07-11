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Ученые рассказали о неожиданной опасности бургеров

Ученые пришли к выводу, что частое употребление бургеров может привести к возникновению астмы.

Бургер

Китайские ученые пришли к выводу, что употребление трех или больше бургеров в неделю повышает риск возникновения астмы, пишет The Sun.

Также злоупотребление бургерами увеличивает риск заболевания сенной лихорадкой и аллергическим ринитом.

Исследователи из Сычуаньского университета считают, что за последние десятилетия фаст-фуд стал важной составляющей рациона, что приводит к ожирению у детей и подростков.

Кроме того, ученые заявили, что жирная пища усугубляет воспаление дыхательных путей при астме и из-за нее снижается потребление продуктов, богатых защитными питательными веществами.

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К слову, израильские ученые заявили, что виски может защитить от ряда тяжелых болезней, включая слабоумие и рак.

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