Виски может защитить от ряда тяжелых болезней – ученые

Израильские ученые заявили, что виски может защитить от ряда тяжелых болезней, включая слабоумие и рак.

Ученые выяснили, что это спиртное помогает защитить здоровые клетки от окисления и мутаций благодаря содержанию в нем эллаговой кислоты – мощного антиоксиданта, сообщает Los Angeles Times.

Она препятствует перерождению клеток в злокачественные, а значит способна продлевать здоровую жизнь.

Исследователи уверяют, что в допустимых дозах виски способствует понижению уровня “плохого” холестерина и повышению концентрации “хорошего”.

Также этот алкогольный напиток препятствует развитию слабоумия.

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Напомним, американские ученые изобрели препарат, который блокирует распространение четырех видов рака: молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.