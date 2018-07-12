Без болезней с крепким иммунитетом – ученые испытали лекарство от старости

Ученые провели успешное испытание лекарств против старения, которые омолаживают иммунную систему.

Ученым удалось провести успешное клиническое испытание лекарств против старения, которые защищают пожилых людей от болезней, омолаживая иммунную систему, сообщает The Guardian.

Во время эксперимента добровольцы в возрасте 65 лет, получали комбинированную терапию из двух компонентов против старения. После приема препарата в течение года они болели значительно реже, чем участники контрольной группы.

Кроме того, лекарства усилили реакцию организма на вакцину против гриппа. У тех, кто принимал препарат, в крови было на 20% больше антител против заболевания.

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Теперь экспериментальные лекарства планируют испытать для предотвращения других связанных со старением состояний.

К слову, британские ученые выяснили, что регулярное катание на велосипеде влияет на процессы старения.