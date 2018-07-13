Депрессия. Когда нужна помощь и как выбрать психотерапевта (ТЕСТ)

Настроения нет, работа не идет, заводитесь с пол-оборота и можете пустить слезу из-за пустяка? Может, у вас депрессия? Как с ней справится, нужен ли психотерапевт и как его выбрать – читайте в материале Фактов ICTV.

Депрессия овладевает человеком и способна привести к серьезным последствиям, если вовремя с ней не разобраться.

Она может быть непродолжительной, длиться пару недель, а может затянуться – и оставаться годами.

Да, это нормально чувствовать грусть, одиночество или безнадежность, особенно если вы пережили потерю.

Но проблемы наступают в том случае, если эти ощущения не проходят, проявляются физические симптомы и это начинает мешать вашей привычной жизни.

Факты ICTV поговорили с практикующим психологом, руководителем Центра психологической помощи зависимым Эквилибриум Людмилой Мининой, которая рассказала о симптомах и причинах депрессии, можно ли с ней справится одному и бывает ли подавленное психическое состояние у самих психотерапевтов.

Далее – прямая речь.

Симптомы

– Есть клиническое разделение – эндогенная депрессия или невротическая.

Эндогенная характеризуется тем, что она возникает вне зависимости от внешних обстоятельств. Это относится к психиатрическим заболеваниям. Это просто происходит с человеком и не имеет явных причин.

Это не случай психолога, поэтому я буду говорить больше про невротическую депрессию.

Симптомы могут быть разной степени выраженности: у кого-то сильнее, у кого то слабее, что-то ярче видно, а что-то – меньше.

Естественно, это плохое настроение, внутренняя грусть, печаль. Так же это может быть апатия. Человеку не хочется ничего делать и совершенно ничего не вызывает интереса.

Кроме того, депрессия – это ощущение безвыходности, чрезмерное самобичевание и неверие в свои силы.

Для такого человека будущее воспринимается неблагоприятным.

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Причины

– Абсолютно разные. Это происходит, потому что человек в какой-то момент сталкивается с таким препятствием, задачей или стрессом, событием, с которым у него нет ресурсов справиться. Он будто не видит выхода.

Если брать внешние моменты – это может быть инвалидность, увольнение с работы. А это подразумевает снижение самооценки, что тоже вскоре может послужить причиной депрессии.

Когда человек находится в таком состоянии, его либо это ломает, либо он с этим справляется сам.

Если же последнее не получается, нужно обращаться за помощью к близким или к специалистам.

А можно справиться самому?

– Все зависит от того, какой изначально на входе человек. Как личность.

Более целостная личность та, которую жизнь не покалечила, нету тяжелых психотравм, с которыми человеку приходилось справляться. Такому человеку самостоятельно или с помощью близких удастся побороть депрессию.

Но поддержка нужна качественная и искренняя, где люди позволяют человеку быть в этих чувствах, не дают неуместных советов, не навязывают своего мнения, а просто будут рядом.

Однако все зависит от того, что это за событие или ряд событий, которые привели к депрессии.

Если это сексуальное насилие и другие тяжелые травмы, то человеку будет чрезвычайно сложно справиться самостоятельно.

Тут одной хорошей внешней поддержки будет маловато и обязательно нужна помощь специалиста.

Депрессия у психотерапевтов

– По статистике количества суицидов среди разных профессий, одно из самых больших – у психологов и психиатров.

Когда люди приходят с очень сложными запросами, ситуациями и ужасными событиями из жизни, то волей-неволей, все равно, проникаешься.

Кажется, будто ты постоянно являешься живым свидетелем этих событий.

Есть эмоциональная заражаемость – очень сложно быть с человеком и не ощущать того, что он чувствует.

Тут важна личная работа над собой. Нужно разделять: это мое, а это то, что происходит с клиентом.

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Выбор специалиста

Как тогда выбрать хорошего психотерапевта? Мы собрали несколько дельных советов:

Различайте психолога, психотерапевта, психоаналитика и психиатра. Кажется, что это не должно волновать обычного потребителя. На практике незнание отличий может стоить зря потраченного времени, денег, нервов, а иногда и здоровья. Проверяйте сертификат, а не только диплом вуза. Законодательство Украины признает психотерапевтом только человека с медицинским дипломом, который дополнительно прошел государственную специализацию по направлению “психотерапия”. Помните об этике . Это значит, что между врачом и клиентом не должно быть никаких двойных отношений. Гарантия конфиденциальности. Уважительное отношение. Устный или письменный контракт, где будут указаны предмет и режим работы, количество встреч, оплата и т.д. В случае нарушений какого-либо из этих требований вы имеете право обратиться в этическую комиссию сообщества, которое выдало терапевту сертификат. Узнавайте про текущий статус терапевта . Каждый психотерапевт обязан пройти курс личной терапии и супервизии, что является обязательным требованием даже после получения сертификата. Уточняйте, соблюдает ли ваш психотерапевт это правило.

Мы же дадим вам несколько приятных и простых советов, что делать, если вам кажется, что депрессия уже близко:

начинайте утро с подбадривающих вещей: шоколада, чашки какао и любимой музыки;

просто улыбнитесь чему угодно: хорошей шутке, старой фотографии или собственному отражению в зеркале;

ходите в театры, на выставки, в музеи и кино, приглашайте к себе друзей и сами ходите в гости;

правильно питайтесь! Снабжайте себя хорошей порцией витаминов;

К слову, продукты для настроения: зерновой хлеб, шпинат, вода, рис и картофель, cухофрукты, апельсины и мандарины, орехи, молочные продукты, шоколад.

избавьтесь от завышенных требований, ведь именно наши неоправданные ожидания от мира и людей часто оказываются причиной депрессии;

поменяйте стиль, прическу или вернитесь к своему давно забытому увлечению;

занимайтесь спортом! Организм выделяет эндорфины (гормоны радости) во время активности;

влюбитесь! Свет в глазах — лучшее лекарство от осенней тьмы.

Факты ICTV предлагают вам немного отдохнуть и пройти ТЕСТ, который покажет, есть ли у вас нотки депрессии.



Фото: Ben Blennerhassett on Unsplash