Медицинское страхование в Украине: сколько стоит и зачем нужно

Жизнь полна рисков, организм в любой момент может дать сбой, а денег на непредвиденное лечение – просто не оказаться. Как обезопасить себя от этого, правильно выбрать страховую компанию и получить качественные медицинские услуги – в материале Фактов ICTV.

Что такое медицинское страхование?

Медицинское страхование – это вид личного страхования, который гарантирует при возникновении страхового случая (болезни) получение медицинской помощи и компенсацию расходов на приобретение медикаментов за счет страховой компании.

Проще говоря, в теории медицинское страхование направлено на то, чтобы улучшить нашу жизнь, обезопасить ее от непредвиденных ситуаций, спрятать от самих себя небольшую часть денег и накопить сбережения для не лучших времен.

При этом страхование позволяет получить помощь в любое время и без очередей.

Существует добровольное медицинское страхование (ДМС) – когда платит человек или его работодатель.

И обязательное медицинское страхование – вас страхует ваш работодатель или государство.

Добровольное медицинское страхование

Сегодня мы поговорим исключительно о ДМС – личном и корпоративном.

Чтобы более подробно изучить тему и определить преимущества и недостатки добровольного медицинского страхования – обратились к независимому финансовому консультанту Лидии Шапошниковой.

Корпоративное страхование –

чем привлекательно

По программам личного страхования в Украине проходит не более 6% украинцев. Подавляющее большинство наших сограждан приобрели полис в рамках корпоративного страхования.

Такая популярность данного полиса обусловлена ценой и удобством в оформлении (необходимо только заявление от руководителя коллектива).

При этом стоимость корпоративного страхования на 20-30% дешевле личного!

Да и сами страховые компании предпочитают этот вид ДМС, так как личное медицинское страхование убыточно для них.

– Это связано с тем, что при корпоративном страховании, договор заключают и здоровые, и больные люди, а самостоятельно за страховкой обращаются в основном уже те, кто нуждается в лечении, – говорит Лидия Шапошникова.

Поэтому при трудоустройстве, обязательно поинтересуйтесь у работодателя, обеспечивает ли он сотрудников медицинской страховкой.

Но если вы уже работаете на компанию, где нет корпоративной страховки, а менять вы ее не намерены – тогда стоит узнать о личном страховании.

Личное страхование

Личное медицинское страхование в свою очередь можно разделить на:

страхование жизни;

страхование от несчастных случаев;

медицинское страхование.

По словам эксперта, приобретение полиса ДМС является отличной альтернативой государственной медицины.

– Личное страхование позволит получить качественную многопрофильную медицинскую помощь и компенсацию расходов на медицинские препараты, как в частных, так и государственных клиниках, где не будет изматывающих очередей и вас примут в удобное время, – говорит эксперт.

При этом программы ДМС не являются стандартными и разрабатываются индивидуально от желаний и возможностей клиента.

Отсюда и вытекает стоимость личного страхования.

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Что по чем?

Финансовый консультант утверждает, что цена будет зависеть от многих факторов и определяется, как правило, после прохождения медосмотра.

От чего зависит стоимость:

от перечня рисков;

от набора бонусных программ (фитнес-центры, профилактический массаж и т.д.);

от категории медицинских учреждений, включенных в пакет обслуживания;

количества застрахованных;

региона обслуживания;

состояния здоровья клиента.

По словам эксперта, цены на полисы ДМС в среднем колеблются от 3,4 тыс. грн до 25 тыс. грн и выше.

Например, для молодой семьи из 2 человек в возрасте 17-35 лет медстраховка с покрытием в размере 50 тысяч гривен на год обойдется для каждого почти в 6 тыс. грн в год.

– Рекомендуется выбирать полисы ДМС с лимитами, выраженными в денежном эквиваленте, а не в количественном, например, обращение за медицинской помощью не чаще, чем 3 раза в год, – советует независимый консультант.

При этом определиться с ценой можно только при встрече со страховым агентом или менеджером компании.

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Страхование от несчастных случаев

Теперь более подробно пройдемся по видам личного страхования и выясним, что каждый из себя представляет. И начнем мы со страхования несчастных случаев.

По данному виду полиса можно застраховать не только себя, но и близких.

Это обеспечит материальную поддержку застрахованного лица, а также его родных при непредвиденных обстоятельствах – травме, операции, инвалидности и даже смерти.

Страховой полис от несчастного случая можно оформить в офисе страховой компании или у агента по страхованию (там вы получите консультацию и расчет по страховой сумме).

Такой полис можно зарегистрировать на год или на несколько месяцев, на сутки или только на момент работы, то есть почасово.

Цена вопроса

При наступлении таких страховых случаев клиент получает довольно внушительные суммы для лечения (зависит от страховой суммы полиса). А она в свою очередь вытекает из уровня дохода, увлечений и профессии.

– Например, молодой человек 30 лет, работает менеджером и любит лыжный спорт. Он решил приобрести себе полис от несчастного случая на страховую сумму 100 тыс. грн. Стоимость такого полиса будет варьироваться от 1750 до 3900 гривен (зависит от опций, включенных в полис), – приводит пример эксперт.

Страхование жизни (накопительное)

– Накопительное страхование не так развито в нашей стране как за рубежом. Однако каждый человек, считающий себя финансово грамотным, должен знать и понимать, что такое накопительное страхование жизни, в чем его смысл и для чего это надо, – рассказывает Лидия Шапошникова.

Итак, страхование жизни – это долгосрочная инвестиция с защитой и гарантией помощи семье и близким в трудную минуту жизни.

Это своеобразная система накопления страховых премий, которая хранит и приумножает ваши деньги, а также страхует вашу жизнь от различных непредвиденных случаев.

На практике это выглядит так:

Вы заключаете договор со страховой компанией на 10-20-30 лет, по которому обязуетесь ежегодно (раз в полгода или по квартально) вносить платежи.

В свою очередь страховая компания берет на себя обязательства застраховать вашу жизнь и здоровье, а также сохранить и приумножить ваши деньги.

Итак, после поступления денег на расчетный счет страховая компания, согласно закону Украины О Страховании, обязана поместить их в резерв (ценные бумаги, депозиты, драгоценные металлы, коммерческую недвижимость или производство), получить прибыль и в конце года отдать от этой прибыли 85% клиенту и 15 % оставить себе на покрытие своих расходов.

При этом страхование жизни покрывает те же самые риски, что и полис при несчастном случае, а его стоимость зависит от финансовых возможностей, возраста, пола, профессии, от набора рисков и программ страхования.

– Например, молодой человек лет 30 решил приобрести полис страхования жизни сроком на 20 лет. Согласно договору он обязуется вносить ежегодные платежи в размере 5 тыс. грн. Страховая сумма его полиса будет ориентировочно 82 тыс. грн. Он успел сделать всего один платеж и зимой сломал ногу. Согласно своему полису он имеет право на выплату для лечения в размере 10% от страховой суммы, что равно 8200 грн. Это уже превышает сумму платежа, а его деньги как были в накоплении, так и остались, – говорит консультант.

При этом эксперт советует иметь все три вида полиса (ДМС, полис страхования жизни и полис от несчастных случаев), как это делается в развитых странах. Или хотя бы для начала остановится на двух программах личного страхования.

ДМС поможет при банальном гриппе и более сложных болезнях, а страхование жизни обеспечит финансовую поддержку клиента и его семьи в преклонном возрасте.

Как выбрать компанию

Страховых компаний, работающих на рынке Украины много, принцип работы у них один, но есть и различия.

Поищите в интернете, посоветуйтесь с друзьями и в конце концов проконсультируйтесь со специалистом. Чтобы подробно и спокойно ознакомиться со страховыми программами, стоит получить декларацию для заполнения и договор в электронном виде.

Декларация представляет своеобразную анкету с личными данным (Ф.И.О, дата рождения, адрес проживания, место работы, возраст и т.д.), а также небольшим списком вопросов о состоянии здоровья. Договор же состоит из 7 страниц, где есть много нюансов.

Образец, который прислали автору статьи:

Как правильно заключить договор?

По словам юриста-консультанта Олега Харченко, заключение договора со страховой компанией достаточно простая процедура, не требующая присутствия нотариуса.

Договор заключается в письменной форме путем выдачи клиенту страхового свидетельства (полиса, сертификата).

В договоре обязательно должны быть указаны:

предмет договора страхования;

страховой случай;

размер денежной суммы, в пределах которой страховщик обязан провести выплату в случае наступления страхового случая (страховая сумма);

размер страхового платежа;

сроки выплаты страхового платежа;

срок договора.

Кроме того, страховщик обязан ознакомить страхователя с условиями и правилами страхования, а в случае наступления страхового случая осуществить выплату в срок, установленный договором.

Но перед подписанием договора стоит обратить внимание на саму компанию, а именно – на законность ее деятельности.

Требования, которым должны обязательно отвечать страховщики – это порядок лицензирования их деятельности.

– Обезопасить себя от фиктивной конторы можно, взглянув на лицензию компании. Ее вы можете найти в уголке покупателя. Если лицензии там нет, потребуйте ее копию у страховщика, – говорит юрист.

Также можно зайти на сайт Министерства юстиции Украины: там есть реестр финансовых компаний, где можно посмотреть действует ли предприятие и в каком оно состоянии.

В этой статье мы проработали все нюансы ДМС, но остается вопрос обязательного медицинского страхования. Как обстоят дела с этим видом страхования и что гласит нашумевшая медреформа – в следующем материале Фактов ICTV.

Ангелина Малиновская.