Выведение токсинов и шлаков из организма – Супрун развеяла миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, стоит ли выводить “шлаки” и действительно ли работают детокс-продукты.

Детоксикация – практика очищения организма от токсинов или шлаков – очень распространена.

Однако, Ульяна Супрун утверждает, существование шлаков в организме и определение их количества почти невозможно.

– Ни один врач или специальное лабораторное исследование не смогут определить уровень зашлакованности организма, – пишет и.о. министра на своей странице в Facebook.

В организме человека работают естественные выделительные системы – печень, почки, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Если нарушения функции этих органов или систем нет, они прекрасно справляются со своей работой и выводят из организма все лишнее.

– Сегодня не существует крупных и авторитетных исследований, которые доказывают эффективность употребления детокс-продуктов и диет для потери веса или избавления от шлаков. Более того, некоторые ученые считают детоксикацию большим коммерческим проектом, – говорит Супрун.

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Люди, которые говорят, что чувствуют себя лучше после детоксикации, на самом деле испытывают облегчение из-за уменьшения количества потребленных калорий в день и отказа от продуктов с твердыми жирами и сахаром.

– Такие эксперименты также могут быть опасными для здоровья. Резкое уменьшение количества калорий в рационе, которые обычно предусматривают разгрузочные диеты, может привести к появлению ощущения крайней усталости и раздражения, головной боли или проблемам с желудочно-кишечным трактом, – добавила врач.

Детокс-голодание противопоказано людям, имеющим болезни почек, сахарный диабет или болезни желудочно-кишечного тракта. Длительное голодание может также стать причиной появления дефицита витаминов и минералов.

Очищающая диета может иметь положительный эффект в случае, если вы стремитесь изменить свои пищевые привычки в целом.

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