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Найдена причина особо опасного рака у мужчин

Рак предстательной железы является третьей по распространенности причиной смертей от рака в Великобритании. Исследователи из Университета Кардиффа обнаружили мутацию, которая связана с плохим прогнозом для пациентов с этим заболеванием.

Чоловік і жінка

Об этом пишет MedicaXpress.

Эта генетическая мутация способствует развитию агрессивной формы злокачественных опухолей, называемой кастрационно-резистентным раком предстательной железы.

Пациенты с таким диагнозом изначально хорошо реагируют на гормональную терапию, в результате которой снижается концентрация мужских гормонов. Но уже примерно через 2-3 года почти у всех больных развивается кастрационно-резистентная опухоль, которая практически неизлечима.

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Ученые установили: когда клеткам простаты давали мутацию в гены PIK3CA, они быстро образовывали опухоли, которые развивали устойчивость к гормональной терапии.

Ранее ученые назвали продукты, которые повышают степень тяжести рака предстательной железы.

Фотоpixabay.com

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