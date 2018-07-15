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Сексуальная зависимость признана заболеванием

Неспособность контролировать сексуальное желание будет внесена в каталог заболеваний ВОЗ. Это послужит отправной точкой для установления врачебных диагнозов и назначения необходимого лечения.

Всемирная организация здравоохранения признала психическим расстройством обсессивно-компульсивное сексуальное поведение и внесла его в свой каталог заболеваний.

– Но мы полагаем, что на данный момент нет доказательств, что поведение людей, подверженных расстройствам сексуального поведения, можно сравнить с симптомами страдающих от алкоголизма или наркомании, – цитирует агентство AFP эксперта ВОЗ Джеффри Рида.

В обновленном выпуске Международной классификации болезней ВОЗ компульсивное расстройство сексуального поведения будет определено как гиперсексуальность, или неспособность контролировать сильное сексуальное желание, в результате чего люди пренебрегают своим здоровьем, хотя зачастую сексуальная близость не приносит им удовлетворения.

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Внесение сексуальной зависимости в каталог болезней ВОЗ и единое определение этого расстройства послужит отправной точкой для установления врачебных диагнозов, назначения соответствующего лечения и возможности заключения соответствующих медицинских страховок.

Напомним, ученые назвали чудо-продукт для мужского здоровья.

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