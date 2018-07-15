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Как уберечь ребенка от травм на площадке

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила родителям, как снизить риски травмирования детей во время игры на площадке.

Об этом она написала в Facebook.

– Сколько бы лет не было ребенку, следите, чтоб он пользовался игровыми конструкциями только в соответствии с возрастом и по назначению – это первое правило безопасности. Пытайтесь выбирать те площадки, где есть мягкое покрытие (песок, искусственный газон, специальная стружка), – советует Ульяна Супрун.

Обязательно осматривайте состояние конструкций и качелей, чтобы убедиться, что нет опасных повреждений, отломанных деталей и пр. Убедитесь, что защитные опоры, перила и соответствующие конструкции надежно прикреплены, и ребенок не может упасть, например, с качели.

Также осмотрите территорию и убедитесь, что нет предметов, за которые ребенок может зацепиться во время игры – больших камней, веток и тому подобное.

По словам Супрун, наиболее распространены травмы, которые может получить ребенок во время игры на площадке,  – это черепно-мозговые травмы, переломы, повреждения внутренних органов в результате падения или сильного удара.

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Если ребенок выглядит озадаченным, путается в ответах, неуверенно двигается, медленно отвечает на вопросы, теряет сознание или у него случаются провалы в памяти, необходимо сразу обратиться к врачу, ведь такие симптомы характерны для сотрясения мозга.

Напомним, Супрун развенчала три самых опасных мифа о здоровом питании.

ФотоSerban Enache Dreamstime.com

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