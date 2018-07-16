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Почему нельзя загорать летом – ответ Супрун

Загар никоим образом не способствует здоровью. Мы ассоциируем ее со здоровым и красивым видом, на самом деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается “защититься”.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

– Загар никоим образом не способствует здоровью. Мы ассоциируем ее со здоровым и красивым видом, на самом деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается “защититься, – отметила Супрун.

Она напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, около трех миллионов случаев рака кожи диагностируется по всему миру ежегодно.

– И хотя рак кожи распространенный среди людей, имеющих светлый цвет кожи, однако это не означает, что более смуглые люди в безопасности. Поэтому если вы хорошо загораете, и быстро темнеете – не расслабляйтесь. Вам так же вредно ультрафиолетовое излучение, – уточнила Супрун.

По ее словам, образование витамина D в коже ограничено, ведь после того, как его образовалось определенное количество, этот процесс останавливается, и благодаря длительному лежанию на пляже мы больше не умножаем запасы витамина D.

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Супрун считает, что солнце действительно сушит и старит кожу, и никакие увлажняющие средства это не остановят. Потому что разрушены вещества, которые могут удержать влагу.

Напомним, Супрун рассказала, почему не стоит пить алкоголь в жару.

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