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Супрун: Болит горло — ешьте мороженое

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф об опасности холодной пищи в случае болезней горла.

Об этом говорится в публикации глвы Минздрава в Facebook.

– Прошли мимо холодильник с мороженым, потому что болит горло? Возвращайтесь назад и смело выбирайте любимый пломбир. Нет причин отказываться от холодного лакомства, особенно в жаркую погоду. Тем более, что июль – месяц мороженого, – написала Супрун.

Она рассказала, что холодная пища, как, например, мороженое или замороженные соки, действует при боли в горле как анестетик, временно облегчая боль и успокаивая воспаление. Миндалины и сосуды сужаются, а воспалительные процессы консервируются. Но это ни в коем случае нельзя считать лечением.

– Однако важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Или же выбирайте обычный фруктовый сок без каких-либо добавок, – отмечает Супрун.

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Она добавила, что стоит есть небольшими порциями и медленно, а затем прополоскать горло обычной водой. Во время воспалительных процессов в горле рекомендуется отказаться от твердой и сухой пищи, такой как чипсы, сухари, приправы, копчености, кофе. Также следует прекратить курить и употреблять алкоголь во время лечения

Напомним, Супрун рассказала, почему не стоит пить алкоголь в жару.

 

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