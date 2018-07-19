Чем полезны овощи и сколько нужно есть, чтобы укрепить здоровье

Британская Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) и Американское онкологическое общество (American Cancer Society) советуют ежедневно кушать 5 порций овощей и фруктов. Одна порция – это 80 граммов.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

– Сегодня мы можем быть уверены точно – овощи пригодятся всегда, – написала она.

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Овощи надежная защита от многих болезней

Богатый на овощи рацион уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака. Кроме того, помогает уменьшить риск образования камней в почках и потерю костной ткани.

Овощи полезны для мозга

Антиоксиданты в составе овощей, противодействуют повреждению клеток и помогают предотвратить атеросклероза, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Овощи предотвращают стресс

Из-за эмоционального истощения люди склонны переедать. Однако много овощей содержат питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3. Они помогают бороться с тревожностью и депрессией.

Овощи помогают сохранять здоровый вес

В овощах содержится клетчатка, которая необходима для быстрого насыщения без вредных калорий. Одновременно вместе с овощами вы потребляете больше полезных и питательных веществ.

Овощи улучшают зрение

И предотвращают риск появления болезней глаз. Например, бета-каротин, содержащийся в моркови, успешно борется с макулярной дегенерацией сетчатки и катарактой.

Напомним, Супрун рассказала, почему не стоит пить алкоголь в жару.

Фото: homester.com.ua.