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Поздний ужин может привести к раку – ученые

Ученые пришли к выводу, что привычка поздно ужинать может повысить риск развития онкологических заболеваний.

Їжа

Ученые из Глобального института здоровья в Барселоне пришли к выводу, что частый ужин менее чем за 2 часа до сна может повысить риск развития рака простаты и молочной железы, сообщает International Journal of Cancer.

Исследователи проанализировали данные о болезни 621 пациента с раком простаты и 1205 пациенток с раком молочной железы, а также контрольную группу, которая состояла из 1321 женщины и 872 мужчин.

В результате ученые установили, что у людей, которые ели за два или более часа до сна риск развития рака молочной железы снижался на 16%, а простаты – на 26%.

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Больше всего эффект был выражен у тех, кто придерживался стандартных рекомендаций по профилактике рака (поддерживал здоровую массу тела, не злоупотреблял алкоголем).

К слову, нельзя отказываться от завтрака ради похудения. Это увеличивает риски появления желчнокаменной болезни.

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