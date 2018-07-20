Камни в почках: 5 способов профилактики

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов о том, как не допустить появления камней в почках.

Причиной мочекаменной болезни является кальций, щавелевая, мочевая кислота или фосфаты, которые кристаллизуются, пишет в Facebook исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Впоследствии эти кристаллы увеличиваются и формируют камни, которые могут сместиться и продвигаться вниз по мочеточнику, блокируя поток мочи. Лучшей защитой от этого является профилактика.

Пейте воду

Высокий уровень образования камней в почках у людей, которые не употребляют достаточного количества воды в сутки. Поэтому нужно следить за своим питанием.

Меньше соли



– Чем больше соли мы потребляем, тем больше кальция выходит из костей… Максимально рекомендуемая суточная норма – 5 граммов, а это примерно 1 чайная ложка. Учитывайте соль, которая уже добавлена ​​к готовым блюдам и продуктов, – пишет Супрун.

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Также нужно потреблять не только белок животного происхождения, но и растительного.

Ешьте лимоны

– Вода с лимонным соком способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче. Лимонная кислота не дает кальцию образовывать нерастворимую соль с щавелевой кислотой, – сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Не курите

Сигареты – одна из основных причин уменьшения кровотока во всем теле. Чем меньше крови поступает к почкам, тем хуже они работают.

Занимайтесь спортом

Физические нагрузки помогают нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и уменьшить риск хронических болезней почек.

Если вас беспокоит сильная или острая боль в области поясницы и есть трудности с мочеиспусканием, повышается температура или возникает тошнота, то обязательно обратитесь к врачу.

К слову, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф об опасности холодной пищи в случае болезней горла.