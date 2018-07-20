Медицинский туризм: лечебные грязи Бердянска

Отпуск – это время не только для отдыха, но и возможность оздоровиться. Факты ICTV узнали, почему полезны сульфидно-иловые грязи, от чего они лечат и сколько стоит лечение в санаториях Бердянска.

Километры золотых пляжей, свежий морской воздух и теплое Азовское море – этим славится Бердянск. Однако, мало кто знает, что кроме моря, Бердянск богат еще и лечебные сульфидно-иловые грязи.

Более 100 лет назад профессор Евгений Бурксер обнаружил лечебные свойства сульфидно-иловой грязи бердянских лиманов. Он заметил, что рыбаки, которым приходилось преодолевать путь от лимана через иловые грязи практически не страдают ревматизмом, радикулитом, а также заболеваниями кожи.

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Чем полезны грязи

После научного изучения было установлено, что по своим свойствам бердянские грязи не уступают грязи Мертвого моря. В их химической структуре представлена ​​практически вся таблица Менделеева.

В них содержатся биологически активные вещества, витамины, гормоны и липиды. Многочисленные исследования показали, что содержание этих веществ в бердянских образцах выше, чем в образцах большинства других грязелечебницы курортов.

Иловые грязи характеризуются высокой теплоемкостью, малой теплопроводностью и высокими бактерицидными свойствами. Благодаря этому лечебная грязь бердянских лиманов активно способствует восстановлению костной ткани при переломах, размягчению рубцов и ускорению восстановительных процессов.

Компрессы, ванны и другие процедуры с лечебными грязями полезные для:

улучшения кровообращения

расширения сосудов

улучшения метаболизма

ускорения окислительно-восстановительных процессов

улучшения дыхания тканей организма

Почему грязь “не работает”

Наслушавшись о лечебных свойствах, которыми обладает Бердянска грязь, туристы ошибочно считают, что придя к грязевому озеру и намазавшись целебной грязью они вылечат свои недуги.

Однако, для того, чтобы грязь получила эти свойства, она проходит несколько стадий проверок, несколько месяцев настаивается в специальных помещениях и только после этого, прогрета до определенной температуры, может применяться для лечения.

Более того, чтобы увидеть результат одного использования будет недостаточно. Прежде всего надо проконсультироваться с врачом. Только после полного курса, а это как правило, от 8 до 12 процедур, можно почувствовать действие лечебной грязи.

Противопоказания

Применяя лечение следует ознакомиться с противопоказаниями. Во-первых, грязь нельзя накладывать на область сердца. Запрещается использовать ее при повышенной температуре тела или же при наличии любых кровотечений.

Более того, грязь может навредить людям с онкологическими заболеваниями, беременным женщинам, людям с истощением организма и больным туберкулезом.

Перед применением грязи рекомендуют измерять давление. Таким образом, безопасное и эффективное лечение возможно только под наблюдением специалиста.

Что предлагают в санаториях

Сегодня лечением с использованием сульфидно-иловой грязи занимаются профсоюзные клинические санатории ЗАО Приазовкурорт – Лазурный и Бердянск.

Расположен на самом побережье Азовского моря санаторий Бердянск имеет свой пляж, а из номеров открывается вид на море. Санаторий Лазурный расположен чуть дальше от побережья, в начале знаменитой Бердянской косы. Расстояние до пляжа – всего 10 мин.

Грязелечение – основная специфика этих санаториев.

Заместитель генерального директора по медицинской части ЧАО Приазовкурорт Ирина Сысоева уверяет:

– На территории санатория есть грязевые озера. Одно из них, озеро Большое, сейчас находится в эксплуатации. Приазовкурорт имеет специальное разрешение на добычу этой грязи и бальнеологическое заключение.

Сульфидно-иловая грязь в санаториях используется в виде грязевых ванн и грязевых аппликаций (наложение грязи на отдельный участок тела), електроглязелечения, грязевых тампонов, аппликаций на десны и грязевых масок в косметологии.

Ежедневно грязь использовать нельзя. Поэтому процедуры назначают через день чередуя с бальнеолечением – минеральными ваннами, жемчужными ваннами, лечебным бассейном с функцией подводного вытяжения, различными душами (Шарко, циркулярный, восходящий, дождевой) и массажами.

Сроки лечения в санатории – 12 или 24 дня. За это время можно пройти полный комплексный курс лечения и почувствовать результат. Цены на проживание в санаториях Лазурный и Бердянск – 630 грн и 720 грн в сутки. В эту сумму входит проживание в двухместном номере, трехразовое питание и лечение по основному заболеванию.

Кстати, в санаториях действует диетическое питание. Так, в Бердянске предлагают питание по системе шведский стол.

Санаторий Бердянск пользуется популярностью среди желающих оздоровиться. Так, по сравнению с 2015 годом количество посетителей возросло в 4 раза. Сегодня санаторий заполнен на 100%. Главный врач Рауза Галимова объясняет это тем, что больные самостоятельно выбирают их санаторий:

– Сегодня больной сам может выбрать себе курорт. И в этом санаторий Бердянск является лидером. Больные приезжают практически со всей Украины – начиная со Львова и Ивано-Франковска и заканчивая восточными областями. Еще в прошлом году к нам приезжали только прилегающие районы – Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Также она заверила, что наибольшей популярностью пользуются отделение костно-мышечной реабилитации:

– Благодаря лечебной грязи Бердянска у нас переполнены отделения костно-мышечной реабилитации. Из 180 коек, которые рассчитаны на реабилитационные отделения, заполнены до 190, и звонки поступают регулярно.

Важной особенностью санаториев является то, что для прохождения процедур не обязательно становиться их пациентами. Можно записаться на независимую консультацию к врачу и получить необходимый курс лечения.

Консультация будет стоить около 100 грн, а каждая процедура 100-150 грн в зависимости от сложности. Таким образом, можно проживать в другом месте, а на территорию санатория приезжать только на процедуры.

Поэтому, планируя отпуск, стоит учесть вариант лечебного туризма в Бердянске. В частности, обратить внимание на свойства уникальных иловых грязей, аналогов которому в Украине нет.

Специалисты санаториев Бердянск и Лазурный подбирают индивидуальное комплексное лечение с учетом особенностей пациентов. Они помогают восстановиться после операций на опорно-двигательном аппарате, пролечить суставы, улучшить кровообращение и просто улучшить самочувствие.

Более того, во время процедур, в сочетании с приморским климатом, сбалансированным диетическим питанием, организованным режимом дня, организм полностью восстанавливается. Таким образом, повышается производительность, улучшается сон, появляется много сил и энергии для новых достижений.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко