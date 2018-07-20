Немой убийца! Супрун развенчала 5 мифов об артериальном давлении

Повышенное артериальное давление (гипертензия), которое считают “болезнью взрослых”, может также поразить и ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Кроме того, она развенчала еще несколько мифов об этом заболевании.

МИФ. Артериальная гипертензия – это наследственная болезнь. Если болели родители, то мне этого не избежать.

✅ПРАВДА: Наследственность играет большую роль в развитии артериальной гипертензии. Однако это не означает 100% вероятности развития заболевания. Если ваши родители имеют проблемы с давлением, соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления – вовремя выявить проблему.

МИФ. Артериальной гипертензией болеют люди в возрасте, поэтому молодым не стоит беспокоиться.

✅ПРАВДА: Болезнь может поражать не только взрослых всех возрастов, но и даже детей. В последнее время наблюдается тенденция к росту частоты артериальной гипертензии среди детей и молодежи. В основном это связано с ожирением, нездоровым питанием, малоподвижным образом жизни и вредными привычками. Кроме того, часто болезнь долго не диагностируют, потому что большинство людей не обращают внимания на эту проблему в молодом возрасте.

МИФ. Лекарства нужно принимать только тогда, когда плохо.

✅ПРАВДА: Это очень распространенное заблуждение, которое подвергает здоровье человека , а иногда и его жизнь риску. Сегодня не существует другого способа предотвратить осложнения гипертензии (инсульт, инфаркт, поражение почек, сосудистую деменцию и т.д.) помимо соблюдения здорового образа жизни и регулярного медикаментозного лечения.

Постоянный прием лекарств нормализует давление. Для этого нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут достигнуть нужного давления.

МИФ. Понятие “рабочего” давления

✅ПРАВДА: Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как они не имеют никаких жалоб и негативных чувств при этом. Это не значит, что лечиться не нужно.

АГ важно заранее выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей – при отсутствии значительного дискомфорта и боли постоянно повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки. Сначала эти изменения никак себя не проявляют и их можно обнаружить только с помощью специальных исследований.

МИФ. Для лечения достаточно “прокапатись” 1-2 раза в год.

✅ПРАВДА: В многочисленных исследованиях доказано, что регулярное лечение болезни и здоровый образ жизни способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых катастроф. Научных обоснований эффективности метода внутривенного вливания не существует.

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К слову, ранее Супрун развенчала 7 опасных мифов об инсульт.