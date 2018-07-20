Ученые назвали продукт, который снижает смертность от всех причин

Китайские ученые выяснили, что потребление рыбы и других продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, связано со снижением смертности от всех причин как у мужчин, так и у женщин.

Исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine.

Так, полезные свойства рыбы подтвердили наблюдения за более чем 420 тыс. человек, собранные за 16 лет.

Рыба богата омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, которые входят в состав так называемых незаменимых жирных кислот, принимающих активное участие в метаболизме человека.

Повышенный прием таких продуктов снижает уровень холестерина в крови и даже повышает эффективность приема антидепрессантов.

Раньше не была проверена взаимосвязь между потреблением рыбы, омега-3-ПНЖК и продолжительностью жизни.

Это исправила группа ученых под руководством Цзинцзиня Цзяо из Чжэцзянского университета.

Они проанализировали данные о питании и здоровье 421 309 людей (240729 мужчин и 180580 женщин). В среднем мужчины употребляли 14,56 грамма рыбы в день, а женщины — 10,89 грамма.

В среднем люди были под наблюдением 16 лет. За это время от различных причин умерли 54 тысячи мужчин и почти 31 тысяча женщин, при этом потребление большого количества рыбы и омега-3-ПНЖК было связано с пониженной смертностью.

Ученые подсчитали, что мужчины, которые потребляли больше всего (по сравнению с остальными участниками наблюдений) рыбы, в среднем на 10% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37% реже — от болезней печени. Что касается женщин, то среди любительниц рыб было на 38% меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера.

Отмечается, что способ приготовления рыбы также влиял на взаимосвязь между ее потреблением и смертностью, но только для женщин: потребление жареной рыбы было связано с повышенной смертностью от всех причин. Для мужчин такой зависимости обнаружено не было.

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Авторы пришли к выводу, что потребление рыбы и омега-3-ПНЖК положительно влияет на здоровье и снижение риска смерти от различных причин.

К слову, другими источниками омега-3-ПНЖК могут быть: льняное масло, семена чиа, шпинат и морские водоросли.

Напомним, ученые отмечают, что поздний ужин может привести к раку.

Фото: Josh Bean /Unsplash