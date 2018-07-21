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Ученые нашли продукт долголетия

Употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами снижает уровень смертности.

Китайские ученые 16 лет наблюдали за диетой более 240 тысяч мужчин и 180 тысяч женщин, пишет Journal of Internal Medicine.

Участники эксперимента ежедневно употребляли небольшие порции рыбы.

Отмечается, что регулярно употребляющие рыбу мужчины на 10% реже страдают от заболевания сосудов и на 37% — печени. Кроме того, риск заболевания болезнью Альцгеймера у женщин при такой диете снижается на 38%.

По мнению исследователей, регулярное употребление рыбы также снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.

При этом специалисты отмечают, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств.

Источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот также являются семена льна, шпинат, картофель и морепродукты.

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К слову, ранее ученые нашли психологический секрет долголетия.

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