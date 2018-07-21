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Жизнь без спиртного: что произойдет с организмом при отказе от алкоголя

Постоянный прием алкоголя даже в небольших количествах, приводит к медленной гибели организма, поскольку страдают от спиртного все важные системы и органы. Что будет, если перестать употреблять спиртное?

Что происходит с организмом после отказа алкоголя:

1. Если совсем не употреблять алкоголь, у человека существенно улучшится работоспособность, передает Нeaclub. Вы забудете про такие состояния как сонливость, усталость и раздражительность.

2. Кроме того, человек, который даже раз в неделю употребляет алкоголь, теряет свою энергию, поскольку после каждого приема спиртного организм тратит много сил на восстановление своего нормального состояния.

Если не пить алкоголь – будет ощущаться прилив энергии и внутреннего покоя

3. Просто неоценимый “плюс” отказа – улучшится работа нервной системы. Сон станет более качественным и прочным, соответственно, в течение дня вы будете бодры и более стойки к стрессовым ситуациям.

4. Улучшится общее состояние – организм восстановится, и работа органов и систем приходит в норму. Также окрепнет иммунитет.
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К слову, ранее мы писали про основную причину алкоголизма.

 

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