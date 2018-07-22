Опасная болезнь, которую переносят клещи – Супрун рассказала как лечиться

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, как уберечься от болезни Лайма.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook о болезни Лайма, которую переносят клещи, и что делать при проявлении первых симптомов.

Процесс заражения при укусе клеща может длиться от 24 до 48 часов. Первый характерный признак болезни – покраснение кругами, которое напоминает стрелковую мишень.

– Такое покраснение кожи является наиболее типичным симптомом (в 70-80% случаев), однако оно появляется не у всех. Поэтому очень важно обращать внимание на проявление других симптомов…. повышение температуры тела, озноб, боль без явной причины, а также отек лимфатических узлов или суставов, – написала Супрун.

При появлении первых симптомов нужно обратиться к врачу и пройти специальное обследование.

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По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения, болезнь Лайма опасна тем, что после лечения у человека может развиться пост-лечебный синдром, при котором развиваются такие хронические симптомы, как постоянная усталость, боль или отек суставов.

К слову, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф об опасности холодной пищи в случае болезней горла.