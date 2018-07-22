PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Опасная болезнь, которую переносят клещи - Супрун рассказала как лечиться/

Опасная болезнь, которую переносят клещи – Супрун рассказала как лечиться

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, как уберечься от болезни Лайма.

Кліщ

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook о болезни Лайма, которую переносят клещи, и что делать при проявлении первых симптомов.

Процесс заражения при укусе клеща может длиться от 24 до 48 часов. Первый характерный признак болезни – покраснение кругами, которое напоминает стрелковую мишень.

– Такое покраснение кожи является наиболее типичным симптомом (в 70-80% случаев), однако оно появляется не у всех. Поэтому очень важно обращать внимание на проявление других симптомов…. повышение температуры тела, озноб, боль без явной причины, а также отек лимфатических узлов или суставов, – написала Супрун.

При появлении первых симптомов нужно обратиться к врачу и пройти специальное обследование.

Читайте: Как уберечь ребенка от стресса – Супрун дала ответ

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения, болезнь Лайма опасна тем, что после лечения у человека может развиться пост-лечебный синдром, при котором развиваются такие хронические симптомы, как постоянная усталость, боль или отек суставов.

К слову, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф об опасности холодной пищи в случае болезней горла.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка