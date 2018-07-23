Чем опасно отсутствие секса для женщин

Женщины, которые не занимаются сексом, могут столкнуться с угрозой атрофии влагалища. Кроме того, отсутствие оргазмов повышает уровень стресса.

При атрофии стенки влагалища становятся слишком тонкими. Если женщина не упражняет влагалище в достаточной степени, оно изнашивается, пишет Медикфорум.

По словам ученых из Клиники Майо, основными факторами риска атрофии являються курение, отсутствие или малое количество традиционных родов, а также недостаток секса.

Сексуальная активность как с партнером, так и без него, увеличивает кровоток и делает ткани влагалища более эластичными.

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Кроме того, недавно эксперты из Великобритании пришли к выводу, что чем больше в жизни женщины бывает оргазмов, тем ниже у нее уровень стресса.

Ранее ученые выяснили, в каком возрасте женщины испытывают самый яркий оргазм.

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