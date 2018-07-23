До 10 ложек сахара в день! Супрун рассказала, как не заболеть диабетом

Как снизить риск развития диабета, но при этом не отказываться от сладкого – 4 совета.

– Съесть что-то сладкое – довольно распространенная прихоть после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно – будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и навредить здоровью, – написала в Facebook и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) – до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, вот несколько советов:

Готовьте собственные десерты. Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные добавки, например сухофрукты или орехи.

Контролируйте порции и количество сладкого. Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

Сразу четко определяйте порцию. Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется трудно оставить в покое уже начатую ​​пачку печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое – выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом.

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К слову, ранее Супрун развенчала 5 мифов об артериальном давлении.